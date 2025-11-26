  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 26 Kasım 2025 Resmi Gazete; 26 Kasım 2025 Çarşamba Resmi Gazete’de ne var?
Takip Et

26 Kasım 2025 Resmi Gazete; 26 Kasım 2025 Çarşamba Resmi Gazete’de ne var?

26 Kasım 2025 Resmi Gazete; Bu gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete’deki kararlar gündem oldu. Vatandaşlar alınan yeni kararların ne olduğunu öğrenmek için konuyu arama motorlarında araştırdı. 26 Kasım 2025 Çarşamba Resmi Gazete’de ne var?

MÜCAHİT DERE
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
26 Kasım 2025 Resmi Gazete; 26 Kasım 2025 Çarşamba Resmi Gazete’de ne var?
Takip Et

26 Kasım 2025 Resmi Gazete; 26 Kasım 2025 Çarşamba Resmi Gazete’de ne var? soruları araştırılıyor. Vatandaşlar 33089 sayılı Resmi Gazete’deki kararları özet bir şekilde öğrenmeye çalışıyor. Detayları sizler için haberimizde derledik.

26 KASIM 2025 RESMİ GAZETE

Resmi Gazete’nin 26 Kasım 2025 tarihli 33089 sayısı yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ilgili ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kararların yer alığı Resmi Gazete kararları şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/38)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE’DE NE VAR?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 
Gündem
Taksim'de 25 Kasım protestosu: 14 kişi gözaltına alındı
Taksim'de 25 Kasım protestosu: 14 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu: Bunlar suçsa evet ben suçluyum
İmamoğlu: Bunlar suçsa evet ben suçluyum
Özdağ: Öcalan'a 'kurucu önder' deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz?
Özdağ: Öcalan'a 'kurucu önder' deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksin
AK Parti, terör yasasının çerçevesini çizecek
AK Parti, terör yasasının çerçevesini çizecek
Bahçeli: En ciddi muhataplardan birisi İmralı’dır
Bahçeli: En ciddi muhataplardan birisi İmralı’dır
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: İspanya Adalet Bakanı ile bizzat görüştüm
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: İspanya Adalet Bakanı ile bizzat görüştüm