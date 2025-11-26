26 Kasım 2025 Resmi Gazete; 26 Kasım 2025 Çarşamba Resmi Gazete’de ne var?
26 KASIM 2025 RESMİ GAZETE

Resmi Gazete'nin 26 Kasım 2025 tarihli 33089 sayısı yayımlandı.
26 KASIM 2025 RESMİ GAZETE
Resmi Gazete’nin 26 Kasım 2025 tarihli 33089 sayısı yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ilgili ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kararların yer alığı Resmi Gazete kararları şöyle:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/38)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri