26 milletvekili, belediye başkanlığı için aday oldu

Siyasi partiler geçici aday listelerini il ve ilçe seçim başkanlıklarına teslim etti. Geçici aday listelerine göre 31 Mart seçimlerinde 19 milletvekili büyükşehir, beş milletvekili il, iki milletvekili ilçe belediye başkanlığına aday. İtiraz ve inceleme süreçlerinin ardından geçici aday listeleri 23 Şubat’ta, kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek.

Parti parti başkan adayı milletvekilleri şöyle:

AK Parti (Dört vekil)

İstanbul Milletvekili Murat Kurum (İstanbul)

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş (Aydın)

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu (Eskişehir)

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (İzmir Konak)

İYİ Parti (Yedi vekil)

Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş (Adana)

İzmir Milletvekili Ümit Özlale (İzmir)

Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu (Bursa)

İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu (İstanbul)

Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez (Balıkesir)

Muğla Milletvekili Metin Ergun (Muğla)

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk (Denizli)

CHP (Beş vekil)

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal (Afyonkarahisar)

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (Malatya)

Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal (Kırıkkale)

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere (Adıyaman)

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı (Kastamonu)

Saadet Partisi / Gelecek Partisi (Beş vekil)

İstanbul Milletvekili Birol Aydın (Saadet İstanbul)

Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan (Saadet Kayseri)

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün (Gelecek Denizli)

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan (Saadet Hatay)

Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ (Gelecek Manisa)

DEM Parti (Bir vekil)

Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş (İstanbul)

DEVA Partisi (Bir vekil)

Ankara Milletvekili İdris Şahin (İstanbul)

TİP (Bir vekil)

İstanbul Milletvekili Erkan Baş (Kocaeli Gebze)

HÜDA PAR (İki vekil)

Batman Milletvekili Serkan Ramanlı (Batman)

Mersin Milletvekili Faruk Dinç (Diyarbakır)