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26 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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26 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için yürüttüğü çalışma kapsamında Örnekköy Mahallesi'nde firari bir kişinin saklandığını tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, "gece vakti silahla yağmalama" suçundan hakkında 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki A.S.'yi yakaladı.

Yapılan aramada ruhsatsız pompalı av tüfeği ile bu tüfeğe ait 10 kartuş, 2 sentetik ecza, 1 tabanca fişeği ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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