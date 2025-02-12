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268 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete’de

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 278 hakim ve savcının atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
ANKA
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268 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete’de
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Adli yargı hakim, savcı  ve cumhuriyet savcılarının 2802 saylı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06.02.2025 tarihli ve 222 sayılı atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile  278 hakim, savcı ve cumhuriyet savcısnın ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim,savcı ve cumhuriyet savcılarının listesi Resmi Gazete’nin yayımlanan bugünkü sayısında yer aldı.

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