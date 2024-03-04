27 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları belli oldu
Sağlık Bakanlığına 27 bin personel yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.
Sağlık Bakanlığının 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.
Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.