  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 27 ilde FETÖ operasyonu: Kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakalandı
Takip Et

27 ilde FETÖ operasyonu: Kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
27 ilde FETÖ operasyonu: Kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, FETÖ'ye yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladıklarını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden ‘senet’ şartıEv kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden ‘senet’ şartıEkonomi
İhtiyaç kredilerinde son durum: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Düzenleme Meclis'e geldi: Fahiş aidat dönemi sona eriyor!Düzenleme Meclis'e geldi: Fahiş aidat dönemi sona eriyor!Ekonomi
Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik sigortası ve işsizlik fonuna ilişkin detaylarEmekliler işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik sigortası ve işsizlik fonuna ilişkin detaylarEkonomi

 

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle