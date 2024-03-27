27 Mart çarşamba altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 2.409,20

Satış: 2.412,32

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,854.72

Satış: 3,944.14



Yarım altın fiyatı

Alış: 7,685.34

Satış: 7,888.27

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 15,981.0

Satış: 16,223.0

Çeyrek altın kaç gram?

Çeyrek altın Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır. Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır.

Gram Altın nedir?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. Ağırlığı standart olarak sunulan gram altın, altının işlenmemiş halidir. Gram altının bu şekilde üretilmesinin nedeni çeşitlendirilerek kullanımının kolaylaştırılmasıdır. Çoğunlukla 22 ayar (916) ve 24 ayar(995) olarak satışa sunulan gram altının; 1 gr, 2,5 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr ve 100 gr olarak üretilen çeşitleri de bulunmaktadır.