27 güvenlik görevlisini şehit eden Ahmet Kalker yakalandı
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında terör eylemlerine karışarak 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin, yapılan operasyon sonucu sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında terör eylemlerine karışarak 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin, yapılan operasyon sonucu sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.
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