  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 27 güvenlik görevlisini şehit eden Ahmet Kalker yakalandı
Takip Et

27 güvenlik görevlisini şehit eden Ahmet Kalker yakalandı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında terör eylemlerine karışarak 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin, yapılan operasyon sonucu sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
27 güvenlik görevlisini şehit eden Ahmet Kalker yakalandı
Takip Et

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında terör eylemlerine karışarak 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin, yapılan operasyon sonucu sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar Geliyor

Gündem
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci: Eylem Tok ve oğlu için iade kararı çıkacağına inanıyorum
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci: Eylem Tok ve oğlu için iade kararı çıkacağına inanıyorum
Mahfi Eğilmez anayasa ve Nobel Ekonomi Ödülü’nün ortak noktasını işaret etti
Mahfi Eğilmez anayasa ve Nobel Ekonomi Ödülü’nün ortak noktasını işaret etti
Hrant Dink davası: Ogün Samast duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi
Hrant Dink davası: Ogün Samast duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumluları etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumluları etkisiz hale getirildi
Rojin Kabaiş'in ölümüne dair ilk bulgular! Darp ve saldırı detayı
Rojin Kabaiş'in ölümüne dair ilk bulgular! Darp ve saldırı detayı
Kulis: Köfteci Yusuf skandalı bakanı koltuğundan edebilir: İki eski bakan geri mi dönüyor?
Kulis: Köfteci Yusuf skandalı bakanı koltuğundan edebilir: İki eski bakan geri mi dönüyor?