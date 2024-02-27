27 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 27 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 27 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Şubat 2024 tarihli ve 32473 sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
–– Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yargı bölümü
Anayasa Mahkemesi kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2018/118, K: 2023/180 Sayılı Kararı
Yargıtay kararları
–– Yargıtay 3 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İlân bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri