275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı

Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaların, ilgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Yayın yasağına rağmen paylaşım yapan 661 hesap hakkında soruşturma başlatıldı

Süreçte, yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan, halk arasında korku ve panik oluşturmaya çalışan ve resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak amacıyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar mercek altına alındı. Çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden hesap sahiplerine yönelik 72 ilin Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaların güncel dökümü ise şu şekilde paylaşıldı:

Tutuklananlar: 68 kişi

Adli kontrol tedbiri uygulananlar: 127 kişi

Çocuk koruma kanunu tedbiri uygulananlar: 5 kişi

Serbest bırakılanlar (Ailelerine teslim edilenler): 117 kişi

Yakalama ve tespit çalışmaları sürenler: 95 kişi

Gözaltında bulunanlar: 249 şüpheli

Erişim engeli getirilen hesap sayısı: 1.104 sosyal medya hesabı

389 kişi gözaltına alındı

İletişim Başkanlığı, özellikle milletin huzur ve güvenliğini hedef alarak, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceği iddiasıyla tedirginlik oluşturan hesapların tespit edildiğini bildirdi. Bu kapsamda 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin adli makamlardaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

81 ilde eş zamanlı takip

Konunun, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edildiği ifade edildi. Sürecin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile tam bir koordinasyon halinde yürütüldüğü kamuoyuna saygıyla duyuruldu.