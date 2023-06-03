28. Dönem milletvekilleri yemin etti

TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sona erdi.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, toplam 581 milletvekili ant içti. Ant içme töreni 10,5 saat sürdü. Yemin etmeyen milletvekilleri, Genel Kurul'a katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için ayrılan özel locada yemin töreninin bir bölümünü takip etti. Genel Kurul'a girdiğinde uzun süre alkışlanan Erdoğan, milletvekillerini ve dinleyici locasındaki vatandaşları selamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törenin bir bölümünü locadan izledi. Cumhurbaşkanı adayı olması dolayısıyla milletvekili seçiminde aday olamayan Kılıçdaroğlu, ilk defa bir yasama döneminin açılışını locadan takip etti.

Milletvekili sıralarına, üzerinde 28. Dönem Milletvekilleri Ant İçme Töreni yazılı kokartlar ile papatya ve karanfillerden oluşan çiçek buketleri bırakıldı.

Yemin sırası gelen milletvekillerinin yakınları, sırayla izleyici locasına alınarak milletvekillerinin yeminini izledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yemin metnini tamamlamasının ardından kürsüden ayrılırken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "Eksik söyledi." şeklindeki itirazı üzerine "Tekrar okuyayım." diyerek yemin metnini tekrar etti.

Görme engelli Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a, kürsüye gelişinde ve kürsüden ayrılışında kavaslar eşlik etti.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Eş Genel Başkanları Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İzmir Milletvekili İbrahim Akın mazeretleri sebebiyle önceden yemin etti.

Bir süre önce trafik kazası geçiren Meral Danış Beştaş'ın yemin için kürsüye giderken yürümekte zorlandığı görüldü.

Ayrıca, tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay, yemin etmesi için kürsüye çağrıldığında, TİP'li milletvekilleri Atalay'ın bir fotoğrafını gösterdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, yemin metnindeki "Atatürk" ifadesini kullanırken sesinin tonunu yükseltmesi dikkati çekti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, oğlu AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın yeminini, ailesiyle birlikte locadan izledi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yemin metnini yanlış ya da eksik okudukları için yeniden ant içtiler.

Şanlıurfa milletvekilleri yemin ettiği sırada izleyici locasından gelen seslerin yükselmesi ve hareketlilik nedeniyle Bahçeli, Meclis İçtüzüğü'ne göre dinleyicilerin sükunet içinde oturmak zorunda olduğu, söz, alkış veya başka bir hareketle düşüncelerini ortaya koyamayacağına dair uyarıda bulundu. Bahçeli, bu yasağa uymayanların Genel Kurul salonundan çıkarılacağını belirterek, herkesi sükunete davet etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kürsüye geldiğinde Genel Kurul'u selamladıktan sonra yemin metnini okudu. Bunun üzerine Bahçeli, kürsüde yemin metni haricinde bir ifade kullanılamayacağını belirterek, Tanal'dan yeniden ant içmesini istedi. Tanal, yeniden yemin etti.

Yemin töreninin tamamlanmasının ardından, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasanın 94. maddesi gereğince TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların Meclis'in toplandığı 2 Haziran Cuma gününden itibaren 5 gün içinde Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan adaylarının isimlerinin 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar bildirilebileceğini kaydeden Bahçeli, "Meclis Başkanı seçimine 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te başlanacaktır." dedi.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ant içme töreni için saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yemin törenini Kordiplomatik Loca'dan takip eden büyükelçiler arasında yer aldı.