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28 ilde FETÖ operasyonu: Kamuda aktif görev yapan 44 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 46 "mahrem imam"dan 44'ü yakalandı.

Haber Merkezi
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28 ilde FETÖ operasyonu: Kamuda aktif görev yapan 44 kişi gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda; FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 46 şüpheli tespit edildi.

Halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan 46 "emniyet mahrem sorumlusu" şüphelinin yakalanması adına Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmalara çok yönlü olarak devam ediliyor.

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