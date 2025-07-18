  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 28 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 153 şüpheli yakalandı
Takip Et

28 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 153 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
28 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 153 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda, 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanları ile jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı.

Ayla, Müslüm, Çiçero... Gişe rekortmeni filmler icradan satışa çıkarıldıAyla, Müslüm, Çiçero... Gişe rekortmeni filmler icradan satışa çıkarıldıGündem
750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek getiri hangi bankada? İşte güncel oranlar...750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek getiri hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Doğuda sıcaklık artıyor, yurda sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriDoğuda sıcaklık artıyor, yurda sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
Son dakika: Tunç Soyer ve 64 şüpheli için 45 yıla kadar hapis istendi
Son dakika: Tunç Soyer ve 64 şüpheli için 45 yıla kadar hapis istendi
Gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi
Gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi
Türk vatandaşlarına Schengen kolaylığı müjdesi: Şartlar neler? Hangi ülkelerde geçerli olacak?
Türk vatandaşlarına Schengen kolaylığı müjdesi
HAKMAR ve TATBAK operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
HAKMAR ve TATBAK operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan paylaşım
Sayıştay Başkanlığına 5 üye seçimi yapılacak
Sayıştay Başkanlığına 5 üye seçimi yapılacak