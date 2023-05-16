28 Mayıs seçiminde merak edilen soru: 50+1 geçirli olacak mı?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlar 15 Mayıs'ta ortaya çıktı. Türkiye 28. Dönem milletvekillerini seçti ancak 13. Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri salt çağunluğu sağlayamadı.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nasıl yapılacak? Yarışa katılan iki aday için yüzde 50+1 şartı geçerli olacak mı?

YSK'nın açıklamasına göre ikinci turda en fazla oyu alan aday yarışta ipi göğüsleyecek.

Yüksek Seçim Kurulu ikinci tur seçimler için yol haritasını açıkladı.

Buna göre;

* İkinci oylamaya iki aday katılacak. İkinci oylamada geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

* İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.

* Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.

* Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.