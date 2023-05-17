28 Mayıs'ta seçmen bilgi kağıdı değişecek mi? Sandıklar aynı mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci tura kaldı. İkinci tur YSK'nın belirlediği takvime göre 28 Mayıs 2023'te yapılacak .

28 Mayıs'ta Türkiye'de elk kez yapılacak ikinci tur seçimle, Cumhurbaşkanı seçilecek.

Peki 14 Mayıs seçimlerinde muhtarlaklardan alınan Seçim Bilgi Kağıdı bu turda da geçerli mi?

İkinci turda oy kullanacak seçmenler, 14 Mayıs seçimleri için verilen Seçim Bilgi Kağıtları ile 14 Mayas'ta oy kullandıkları sandıklarda yeniden oy kullanacak. Seçim Bilgi Kağıtları değişmeyecek.

Seçimlerde ilk turdaki aynı sandıklarda ikinci tur oylama yapılacak.

İkinci tur için sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları okul ve sandıklarda bir kez daha oy kullanacak.