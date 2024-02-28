28 Şubat 2024 çarşamba TV yayın akışı listesi! Bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var?
Bugün hangi dizi var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Şubat çarşamba TV yayın akışı...
ATV yayın akışı 28 Şubat 2024
06:45 Yeter
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
KANAL D yayın akışı 28 Şubat 2024
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Taş Kağıt Makas
01:00 Taş Kağıt Makas
03:00 Gelinim Mutfakta
SHOW TV yayın akışı 28 Şubat 2024
08:00 Bu Sabah
09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Yeni Gelin
STAR TV yayın akışı 28 Şubat 2024
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 John Wick 4 (Yabancı Sinema)
23:30 John Wick 4 (Yabancı Sinema)
02:30 Sakla Beni
04:30 Erkenci Kuş
06:00 Söz
TV8 yayın akışı 28 Şubat 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 yayın akışı 28 Şubat 2024
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:15 İncir Ağacı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
13:50 Yerli Dizi
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
00:10 Yerli Dizi
02:50 Kara Ağaç Destanı
05:10 Kapanış
NOW yayın akışı 28 Şubat 2024
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:00 Hudutsuz Sevda
02:30 Bay Yanlış
04:30 Adım Farah
06:00 İnadına Aşk