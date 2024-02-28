28 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın çarşamba gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Edirne, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Afyonkarahisar, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Muğla, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Adana, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Ankara, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu
Eskişehir, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
Sivas, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bolu, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
Düzce, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
Sinop, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Tokat, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Van, 3°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Diyarbakır, 13°C
Az bulutlu
Gaziantep, 15°C
Az bulutlu
Siirt, 12°C
Az bulutlu
Şanlıurfa, 16°C
Az bulutlu
Denizlerde hava
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, doğusu kuzeydoğudan 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
Marmara
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
Ege
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
Akdeniz
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.