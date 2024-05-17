28 Şubat tutuklusu Çetin Doğan tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de ziyaretinde gündeme getirdiği 28 Şubat davası tutukluları, 80 yaşın üzerindeki emekli generallerin cezasını kaldırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, 28 Şubat hükümlüsü dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) ile Emekli Org. Fevzi Türkeri (82), Emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82), Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78), emekli orgeneral Çevik Bir (85), Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) ve Aydan Erol'un kalan cezaları kaldırıldı. Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi.

Dün gece yayımlanan kararın ardından bugün sabah Çetin Doğan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye oldu.