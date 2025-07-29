28. Yasama Dönemi'nde milletvekillerinin verdiği 30 bin 546 önergenin 8 bin 792'si yanıtlanmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, milletvekillerinin verdikleri önergelerin ilgili bakanlıklarca yanıtlanmaması konusununda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un cevaplaması istemiyle soru önergesi vermişti. Bakan’ın önergesine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi.

Yanıtsız bırakılan önerge verisinde ilk sırada Murat Kurum yer aldı

Bozdağ’ın önerge yanıtında paylaştığı verilere göre 28. Yasama Dönemi'nde 21 Temmuz 2025'e kadar milletvekilleri toplam 30 bin 546 yazılı soru önergesi verdi.

Önergelerin sadece 4 bin 3 tanesi yasal süresi içinde, 16 bin 908'i yasal süresi geçtikten sonra yanıtlandı. 8 bin 792 önerge ise yanıtsız bırakıldı. 30 bin 546 önergenin 12 bin 128’ini CHP'li milletvekilleri verdi.

Yanıtta, milletvekillerinin 30 bin 546 önergesinin 4 bin 282’si Adalet Bakanı’na, 4 bin 105’i İçişleri Bakanı’na, 3 bin 347’si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na, 2 bin 795’i Tarım ve Orman Bakanı’na, 2 bin 520’si Sağlık Bakanı’na yönelik verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bin 682 önergeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bin 345 önergeyi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bin 238 önergeyi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise bin 156 önergeyi yanıtsız bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise kendisine yöneltilen 622 soru önergesinin 543’üne yanıt vermedi.

Bakan'ın, "Yazılı soru önergelerinin bakanlıklarca çoğu zaman yasal süresi içinde cevaplandırılmadığı; kimi bakanlıkların sorulara yanıt vermeyip, sırf ‘cevaplandırılmış’ olsun diye eksik, yüzeysel ve alakasız içeriklerle geçiştirildiği; bazı bakanlıkların ise uzun zamandır hiçbir yazılı soru önergesine yanıt vermediği görülmüştür. Bu durum, Gazi Meclis’in yürütme organının denetleme işlevini zayıflatmakta, kamuoyunun bilgi alma hakkını ihlal etmekte ve seçilmiş milletvekillerinin Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nden kaynaklanan haklarının kullanmalarını doğrudan engellemektedir" şeklindeki tespitleri üzerine ise Bozdağ'ın yanıtında şunlar kaydedildi:

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın konuya ilişkin yanıtı

"Önceki yaşama dönemlerinde olduğu gibi bu yaşama döneminde de Başkanlığımızca 5 Aralık 2023, 28 Haziran 2024, 5 Aralık 2024 ve 24 Haziran 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazılar yazılmıştır. Bu yazılarda yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir. Bu uygulamaya devam edilecektir."