Okullar tatil edildi! 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan il ve ilçelerin tam listesi

Türkiye'de beklenen kar yağışı dört bir yanda başladı. Kar yağışlarının şiddeti her geçen saat artışını sürdürürken, valiliklerden de peş peşe okul tatili duyuruları geldi. Peki hangi il ve ilçede okullar tatil edildi?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve buzlanma riskine yol açtı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla mülki amirlikler tarafından alınan kararlar doğrultusunda eğitim öğretime ara verilen iller netleşti.

KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Türkiye genelinde etkisini artıran şiddetli kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok ilde eğitim öğretime engel oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından valilikler peş peşe açıklama yaparak 29 Aralık Pazartesi günü için tatil kararlarını duyurdu. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 12 ilin tamamında, birçok ilin ise belirli ilçelerinde okullar kapatıldı.

İl Genelinde Eğitime Ara Verilen Kentler

Aşağıdaki illerin tamamında (merkez ve tüm ilçeler) resmi ve özel tüm eğitim kurumları 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi:

Zonguldak, Van, Bolu, Düzce, Muş, Bitlis, Bartın, Karabük, Hakkari, Ağrı, Mardin, Kırşehir.

İlçelere Göre Tatil Kararı Alınan Yerler

Bazı illerde ise kar yağışının yoğunluğuna göre bölgesel kararlar alındı:

Şanlıurfa: Birecik ve Halfeti ilçeleri hariç tüm il genelinde okullar tatil.

Kastamonu: Merkez dahil 10 ilçede (İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday) tamamen; İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide'de ise taşımalı eğitime ara verildi.

Yozgat: Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçeleri.

Çankırı: Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçeleri (Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz'da taşımalı eğitim tatil).

Sinop: Ayancık ve Durağan’da taşımalı eğitimin tamamı; Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkezde ise kısmi taşımalı eğitim tatil.

Şırnak: Beytüşşebap ilçesi.

Bingöl: Adaklı ilçesi.

Durum Kapsam İzinli Sayılan Personel Tam Tatil 12 İl ve Belirtilen İlçeler Tüm öğrenci ve öğretmenler Taşımalı Eğitim Tatili Sinop, Çankırı ve Kastamonu'nun bazı ilçeleri Sadece taşımalı eğitimle gelen öğrenciler İdari İzin Tatil Edilen Tüm Bölgeler Hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli Ekstra İzin Van, Bolu, Düzce, Muş vb. Çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın kamu personeli