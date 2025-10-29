  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 29 Ekim resepsiyonuna 3 parti katılmadı
Takip Et

29 Ekim resepsiyonuna 3 parti katılmadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda protokoldeki boş koltuklar dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
29 Ekim resepsiyonuna 3 parti katılmadı
Takip Et

29 Ekim Resepsiyonu'na Deva Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, DSP, Yeniden Refah Partisi ve Sinan Oğan'ın katıldığı görüldü. Boş koltuklar CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'ye aitti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

 3 partiye ayrılan koltuklar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, muhalefet liderleri Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Babacan, Davuoğlu ve Erbakan törende aynı sırada oturdu. Resepsiyonda CHP,  İYİ Parti ve DEM Parti yetkililerinden kimse katılmadı.

Gündem
Mansur Yavaş: Karanlığa boyun eğmeden, Cumhuriyet’in ışığında yürümeye devam edeceğiz
Yavaş: Karanlığa boyun eğmeden, Cumhuriyet’in ışığında yürüyeceğiz
Yapay zekâ Cumhuriyet coşkusunu notalara taşıdı: Macenta’dan 29 Ekim’e özel dijital marş
Yapay zekâ Cumhuriyet coşkusunu notalara taşıdı: Macenta’dan 29 Ekim’e özel dijital marş
Erdoğan: Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı bir Türkiye hedefliyoruz
Erdoğan: Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı bir Türkiye hedefliyoruz
 Bursalı prodüktörden yapay zeka destekli 'Cumhuriyet Marşı'
 Bursalı prodüktörden yapay zeka destekli 'Cumhuriyet Marşı'
Özgür Özel: Yarın iktidarımıza bir gün daha az kalmış olacak
Özel: Yarın iktidarımıza bir gün daha az kalmış olacak
Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni
Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni