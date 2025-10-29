29 Ekim resepsiyonuna 3 parti katılmadı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda protokoldeki boş koltuklar dikkat çekti.
29 Ekim Resepsiyonu'na Deva Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, DSP, Yeniden Refah Partisi ve Sinan Oğan'ın katıldığı görüldü. Boş koltuklar CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'ye aitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.
3 partiye ayrılan koltuklar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, muhalefet liderleri Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Babacan, Davuoğlu ve Erbakan törende aynı sırada oturdu. Resepsiyonda CHP, İYİ Parti ve DEM Parti yetkililerinden kimse katılmadı.