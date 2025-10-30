  1. Ekonomim
  3. 29 Ekim’de 1 milyondan fazla kişi Anıtkabir’i ziyaret etti
29 Ekim’de 1 milyondan fazla kişi Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümünde 1 milyon 125 bin 311 vatandaş Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla binlerce vatandaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı tarafından gerçekleştirilen resmi törenin ardından saat 12.00’de ziyarete açılan Anıtkabir’de her yaştan çok sayıda vatandaş mozoleye çiçek bıraktı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 1 milyon 125 bin 311 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.

