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29 Ekim'de 5 raylı sistem hattı ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.

Haber Merkezi
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29 Ekim'de 5 raylı sistem hattı ücretsiz olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 22 Ekim Cuma tarihli ve 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.

Karara göre, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz kullanılabilecek.

Söz konusu hatlardan yararlanacak yolcular, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.