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29 Ekim'de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları: Marmaray, İzban, İETT ücretsiz mi?

Cumhuriyetin 101.Yılı yarın ülke genelinde coşkuyla kutlanacak 29 Ekim’de ücretsiz etkinlik ve konserler yapılırken, toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olması bekleniyor. Peki 29 Ekim’de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları hangileri? Marmaray, İETT, metro ücretsiz mi?

Haber Merkezi
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29 Ekim'de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları: Marmaray, İzban, İETT ücretsiz mi?
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Cumhuriyetin 101. yılı, yarın ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Her yıl düzenli olarak kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında toplu taşıma araçlarının çoğu da ücretsiz oluyor. Peki 29 Ekim’de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları hangileri? Cumhuriyet Bayramında ücretsiz olacak toplu taşıma araçları…

29 EKİM’DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

ÜCRETSİZ HATLAR ŞÖYLE

Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmak ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

 
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