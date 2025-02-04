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29 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 93 şüpheli gözaltına alındı

29 ilde düzenlenen Kıskaç operasyonlarının sonuçları paylaşıldı. Bir haftadır devam eden operasyonlarda toplam 93 kişi gözaltına alındı. Operasyonlara ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Haber Merkezi
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29 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 93 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre son 1 haftada yapılan Kıskaç operasyonları kapsamında 93 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Ali Yerlikaya: 93 kişi gözaltına alındı

 "29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-37” operasyonlarında; 93 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

- FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içerisinde faaliyet yürütmek,

- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve

- Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon’da operasyonlar düzenlendi.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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