İstanbul merkezli 29 ilde sosyal medya üzerinden "fal, büyü dolandırıcılığı" yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

29 ilde “fal ve büyü dolandırıcılığı” operasyonu: 62 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, internet ve sosyal medya üzerinden fal, büyü ve muska vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 62 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürüttükleri çalışmayla dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla operasyonu gerçekleştirdi.

Kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantaj

Ekipler, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etti. Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirlendi.

Eş zamanlı operasyonda 62 zanlı yakalandı

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

