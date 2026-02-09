29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 63 şüpheli yakalandı

Sosyal medya hesabından operasyona ait detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi. FETÖ terör örgütünün ‘Güncel Yapılanması’ içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.