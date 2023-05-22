29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Eğitime seçim arası
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turundan sonra okullar tatil edilecek mi? Eğitimde ikinci turda da tatil var mı? Okullar pazartesi günü tatil mi?
Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı. Eğitime ikinci turdan sonra da bir gün ara verilecek.
14 Mayıs Genel Seçimlerinden sonra okullar pazartesi günü tatil edilmişti.
Bakan Özer, seçimlerin ikinci turunu takip eden pazartesi günü okulların tatil edildiğini bildirdi.
Bakan Özer, "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak." ifadesini kullandı.
Bakan Özer ayrıca okulların tatil edileceği tarihi de açıkladı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki okullar eğitime uzun süre ara verdi. Bakan Özer buna karşılık okulların 16 Haziran'da kapanacağını açıkladı.