2,9 milyon kez izlenen 'Şeytantepe' belgeseli YouTube’dan kaldırıldı

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140journos’un ‘Şeytantepe’ belgeseli ‘millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendi. Belgesel, YouTube'dan kaldırıldı.

Narin Güran’ın ölümüne ilişkin 140journos’un YouTube’da yayınladığı ‘Şeytantepe’ belgeseli hakkında ‘soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler’ gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

EngelliWeb, 2,9 milyon kez izlenen belgeselin erişime engellendiğini ve Youtube’dan kaldırıldığını duyurdu.

Engelliweb aynı zamanda, Narin Güran cinayeti davasında bilirkişi olarak görev yapan ve Şeytantepe belgeselinde de görüşlerine yer verilen Tuncay Beşikçi'nin X hesabının millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiğini ve Türkiye'den görünmez kılındığını duyurdu.

140journos tarafından hazırlanan, Narin Güran cinayeti ve yargılama sürecini konu alan ve YouTube'da 2,9 milyon kez izlenen "Şeytantepe" belgeseli, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve YouTube'dan kaldırıldı. https://t.co/Sp8r6iz4fr pic.twitter.com/4ssDq65IQS — EngelliWeb (@engelliweb) September 15, 2026

Ne oldu?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkındaki mahkumiyeti onamış, sanık Bahtiyar hakkındaki hükmü ise eylemin "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmuştu.

Yerel mahkeme, yaptığı yeniden yargılama sonucu bu sanığa 17 yıl hapis cezası vermişti.