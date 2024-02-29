29 Şubat 2024 perşembe TV yayın akışı listesi! Bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var?
Bugün hangi dizi var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Şubat perşembe TV yayın akışı...
SHOW TV yayın akışı 29 Şubat 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
ATV yayın akışı 29 Şubat 2024
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:00 Maça Doğru
20:45 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük
23:15 Aldatmak
02:15 Ateş Kuşları
05:00 Yeter
KANAL D yayın akışı 29 Şubat 2024
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Taş Kağıt Makas
02:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Afili Aşk
STAR TV yayın akışı 29 Şubat 2024
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
TV8 yayın akışı 29 Şubat 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
12:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 yayın akışı 29 Şubat 2024
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 İncir Ağacı
07:00 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:20 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
23:10 Kara Ağaç Destanı
02:00 Bir Sevdadır
04:20 Seksenler
05:10 Kapanış
NOW TV yayın akışı 29 Şubat 2024
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Memet Özer İle Mutfakta
13:00 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Gaddar
02:30 Bay Yanlış
04:30 Adım Farah
06:00 İnadına Aşk