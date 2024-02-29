29 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 29 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 29 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Şubat 2024 tarihli ve 32475 sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
Yönetmelikler
–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yargı bölümü
Anayasa Mahkemesi kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2019/113, K: 2023/198 Sayılı Kararı
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri