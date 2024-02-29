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29 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 29 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 29 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Şubat 2024 tarihli ve 32475 sayılı Resmî Gazete detayları…

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29 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 29 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
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Yürütme ve idare bölümü

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

Yönetmelikler

–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemesi kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2019/113, K: 2023/198 Sayılı Kararı

İlân bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri