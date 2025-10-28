3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı

  1. Ekonomim
Bolu'nun Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında idari soruşturma da başlatılan H.T., açığa alındı. 

Mudurnu'da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşini çıkan tartışmada darbetti. 4 gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi’ne sevk edildi. 25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hakkında idari soruşturma da başlatılan H.T., açığa alındı. 

