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3 bakanın Narin Güran paylaşımlarında dikkat çeken detay! Bildikleri birşey mı var?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Üç bakanın mesajındaki ortak nokta ise akıllara "Birşey mi biliyorlar" sorusunu getirdi.

Haber Merkezi
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3 bakanın Narin Güran paylaşımlarında dikkat çeken detay! Bildikleri birşey mı var?
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Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Güran'ın cesedi üç gündür aramaların yapıldığı dere yatağında çuval içinde ve üzeri büyük taşlarla kapatılmış halde bulundu. Cesedin bulunan noktaya yeni taşınıp taşınmadığı tartışılırken üç bakanın da mesajında aileye taziyede bulunmaması dikkati çekti.

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Haberi Ali Yerlikaya duyurdu

Narin Güran'ın cesedine ulaşıldığı haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." dedi.

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Adalet Bakanı Tunç: Sorumlu olan ya da olanlar adalet önünde hesap verecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

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Aile Bakanı Göktaş: Bizzat takipçisi olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Diyarbakır Bağlar’da kaybolan evladımız Narin’in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.

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