3 günde 1,5 milyonu aştı: Yurt dışı oylar ilk seçimde 11 günde kullanılan sayıya yakın

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İSTANBUL - Türkiye, 2 hafta arayla ikinci seçime gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Cumhurbaşkanı için gereken oyu hiçbir adayın alamamasından dolayı seçim 2. tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. turda oyların yüzde 49,52'sini alan Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44,88 oranında oy alan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Yurt içinde seçim heyecanı devam ederken yurt dışında ve gümrük kapılarında da oy verme işlemi sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçim için yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan'da başlamış 9 Mayıs'ta sona ermişti. 28 Mayıs için ise daha dar bir takvim olmasından dolayı 5 günlük bir süre tanındı. 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta bitecek.

28 Mayıs'taki seçime 5 günlük bir süre kalırken yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri hızla devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 3 günde yurt dışında kayıtlı seçmenlerin kullandığı oy sayısı gümrük kapılarındakilerle birlikte 1 milyon 500 bin 26. YSK'nın 7 Mayıs verilerine göre, 14 Mayıs seçimleri için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 666 bin 824 oy kullanılmıştı. Bu verilere göre, 28 Mayıs için 3 günde yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı ilk seçimde 11 gün sonunda kullanılan oy sayısına yaklaştı. Sürenin bitimine 48 saatten kısa bir süre kala 3 günde kullanılan oylar takvimin daralmasına rağmen sandığa giden seçmen sayısının 14 Mayıs'a yakın olacağını gösteriyor.