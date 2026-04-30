3 ilde kara para operasyonu: 11 gözaltı, 1.4 milyar liralık finansal hareketlilik

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması doğrultusunda yeni bir suç ağını ortaya çıkardı.

Paranın izini üçüncü kişiler üzerinden kaybettirmeye çalıştılar

"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve suçtan kaynaklanan gelirleri ise üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları saptandı. Şebeke üyelerinin, bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve meşru göstermeye çalıştıkları tespit edildi.

Kara para trafiğinde 1,4 milyar liralık hareketlilik

Yapılan mali incelemelerde şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'ini de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığıyla 12 şahsa ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara da el konulduğu duyuruldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.