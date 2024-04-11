3 ilde Narkoçelik-11 operasyonu: 608 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, elebaşını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddenin ele geçirildiğini, organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4’ü yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonunda yakalanan kokain miktarı ise, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan üçüncü en büyük kokain miktarı oldu.

Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, operasyonda 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak), 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokain, 625 gr kokain maddesi, 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler, 1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıpları, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı adet tüfek ve uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.