  3. 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ve 426 kilogram kimyasal madde ele geçildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucuya karşı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile 426 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

