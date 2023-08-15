3 kentte çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ihbar alınır alınmaz yangını söndürmek için Valilik koordinesinde 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarının hassasiyetle ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

Antalya

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Denizli

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale ediliyor.