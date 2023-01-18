3 kentteki DEAŞ operasyonlarında 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ mensubu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında, Ankara'da 5, İstanbul'da 3, Adana'da ise 1 kişi olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, firari 1 kişinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

7 gözaltı

Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 11 şüpheliden 7'si yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları da belirlenen 11 yabancı uyrukluya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bir kişinin mal varlığı donduruldu

"Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine eklenen Pakistan uyruklu "Abdul Rehman Makki"nin mal varlığı donduruldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” listesine 10 Aralık 1954 doğumlu "Abdul Rehman Makki" eklendi.