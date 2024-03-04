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3 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı! 84 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 3 Mart 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 3 Mart pazar Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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3 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı! 84 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları
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Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 84.360.118,32 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 23 talihli de 48.184,9 TL kazandı. Süper Loto 3 Mart 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

3 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 3 Mart 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 84.360.118,32 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

14 – 29 – 33 – 42 – 47 – 52

Kazanan kategoriler

   Kategori              Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

        6                                Devir                          84.360.118,32 ₺

        5                                   23                                48.184,95 ₺

        4                                1.054                               1.635,60 ₺

        3                               23.588                                 88,70 ₺

        2                              217.244                                10,20 ₺