3 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı! 84 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 84.360.118,32 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 23 talihli de 48.184,9 TL kazandı. Süper Loto 3 Mart 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

3 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 3 Mart 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 84.360.118,32 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

14 – 29 – 33 – 42 – 47 – 52

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 84.360.118,32 ₺

5 23 48.184,95 ₺

4 1.054 1.635,60 ₺

3 23.588 88,70 ₺

2 217.244 10,20 ₺