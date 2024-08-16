3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Ekim 2017'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın İlişkin Notalarla Birlikte Onaylanması" hakkındaki karara göre, sağlık hizmetleri, eğitim, enerji ve ekonomik kalkınma projeleri gibi birçok alanda iki ülke arasında işbirliğine gidilecek.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Antlaşmasının Onaylanması"na ilişkin karara göre, taraflar, hükümlülerin nakledilmesiyle ilgili hususlarda işbirliği yapacak.

Ayrıca, 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" da onaylandı. Buna göre, altyapı, çevre ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ile altyapısına ilişkin konularda ortak projeler gerçekleştirilmesi kararı alındı.