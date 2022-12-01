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3 milyar lirayı aşan liman yatırımları teşvik kapsamına alındı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

Haber Merkezi
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ANKARA/EKONOMİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılarak, teşvik kapsamındaki bazı yatırım konuları yeniden belirlendi. Buna hâlen teşvik kapsamı dışında tutulan un sektörüne yönelik yatırımlar için bir esneklik sağlandı ve modernizasyon yatırımları teşvik kapsamına dahil edildi. Ayrıca endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 3 milyar lira tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımları da stratejik yatırım olarak desteklenebilecek.

Termal turizm yatırımları da öncelik kapsamına dahil edildi

Öncelikli yatırım konularını düzenleyen 17’nci maddede yapılan değişiklikle, termal turizm yatırımları da öncelikli yatırım kapsamına dahil edildi.

 

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