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3 parti Meclis'te grup kurmak için görüştü

Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi, TBMM'de grup kurmak için görüştü.

Haber Merkezi
AA
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DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı.

Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

 

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