3 partiden 9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
DEM Parti'den Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP'den Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in dokunulmazlık dosyası Meclis'e sevk edildi.
CHP, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 9 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç."