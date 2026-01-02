3 polisimizi şehit etmişlerdi: IŞİD operasyonunda 72 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul’da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Yalova’daki IŞİD üyesi teröristlerle bağlantılı olduğu belirlenen ve yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu toplam 147 şüpheli yakalandı.

72 kişiye tutuklama, 43 kişiye adli kontrol talebi

Emniyetteki işlemlerinin ardından 32 kişi sınır dışı edilirken, kalan şüphelilerden 72’si tutuklama talebiyle, 43’ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda, terör örgütü yanlısı olarak İstanbul’da faaliyet gösteren ve örgütün sözde hocalığını ile elebaşılığını yaptığı belirlenen M.Y.’nin, yasa dışı ders ve sohbet etkinlikleri düzenlediği; illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazandırmak amacıyla tebliğ çalışmaları yürüttüğü tespit edildi.

Aralarında Yalova süphelileri ile bağlantılı kişiler de var

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 32 şüpheli, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri değerlendirilen 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen “yabancı terörist savaşçı" statüsündeki 15 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişi olmak üzere toplam 147 kişi gözaltına alındı.