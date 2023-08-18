3 rapçi gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de rap müzik yapan ve çevrim içi video platformlarında kitlelere hitap eden “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. ile “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şarkıları ve çevirdikleri klipler mercek altına alınan söz konusu şarkıcıların, söyledikleri şarkılarda ve düet çalışmalarında kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle haklarında soruşturma açıldığı kaydedilirken, D.T., S.I. ve Ş.T. bugün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.’nin ise belirlenen adresinde bulunamadığı aktarılırken, söz konusu şarkıcılar "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Suçu Övmek”, “Suç İşlemeye Tahrik Suçu” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “İllegal hayatı özendirmek”le suçlanıyor.

Dört rapçinin 3’ü gözaltında

Operasyon çerçevesinde yakalanan D.T., S.I. ve Ş.T. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.