  3. 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başarıyla tamamlandı
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başarıyla tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI’nin, 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan 3. Uluslararası Kurtuluş yolu Bisiklet Turu başarıyla tamamlandı.

Haber Merkezi
ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI’nin 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan 3. Uluslararası Kurtuluş yolu Bisiklet Turu başarıyla tamamlandı.

3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğinde; ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, ilgili kamu kurumları ve gönüllülerin destekleriyle düzenlenen organizasyon, 23 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla, “Dumansız Hayat” mottosuyla ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

"Samsunlularla bisiklet severleri buluşturmaya çalıştık”

Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Samsunumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehri. 19 Mayıs şehri. İstiklalin şehri. Üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turumuzu tamamladık. Beş kıtadan 150’ye yakın sporcu, Samsunumuza geliyor. Samsun’un tarihi kültürel doğal güzelliklerini dünya ile buluşturuyorlar. Gençlik ve Spor Bakanımız bu etkinliği destekliyor. Bizler Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyemiz, SAMKON işbirliğinde özellikle Bisiklet Federasyonumuzun yoğun desteği ile birlikte bu uluslararası etkinliği Samsunlularla bisiklet severlerli buluşturmaya çalıştık” açıklamasında bulundu.

"Samsun’un tarihi değerleri, milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir"

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, turun Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesinin büyük anlam taşıdığını belirterek, "Samsun’un tarihi değerleri ve Kurtuluş Yolu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Böylesine anlamlı bir günde, sporcularımızın bu topraklarda pedal çevirmesi hem tarihimize hem de bugüne ışık tutmaktadır. Zorlu parkurda mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Başkan Vekili Fikret Hayali ise yaptığı açıklamada,  “Samsun’un 17 ilçesini kapsayan bu özel rota, sporcularımız için hem zorlu bir mücadele hem de unutulmaz bir yolculuk oldu” ifadelerini kullandı.

Yol Bisikletinden Sorumlu Asbaşkan Metin Cengiz; “Parkurun hem zorlu hem de eşsiz güzelliklere sahip olduğuna dikkat çekerek, “Sporcularımız için güçlü bir deneyim oldu. Samsun’un 17 ilçesinden geçen bu rota, hem sportif açıdan önemli hem de kültürel anlamda unutulmaz bir yolculuktu” diye konuştu.

