  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası: Bakanlık inceleme başlattı
Takip Et

3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası: Bakanlık inceleme başlattı

Edirne'deki bir özel kreşte 3 yaşındaki kızının öğretmeni tarafından ısırıldığını öne süren baba şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası: Bakanlık inceleme başlattı
Takip Et

İddiaya göre, kızını kreşten almaya giden Y.K, kızının ağladığını fark etti.

Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.

Gündem
Necip Hablemitoğlu suikastı davası 8 Aralık'a ertelendi
Necip Hablemitoğlu suikastı davası 8 Aralık'a ertelendi
Tuncer Bakırhan: AK Parti’de bugün sesi duyulmayan çok insanın 19 Mart operasyonuna "yanlış" dediğine şahidim
Tuncer Bakırhan: AK Parti’de birçok insanın 19 Mart operasyonuna "yanlış" dediğine şahidim
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Ahlaksız saldırılara tavizsiz karşılık vereceğiz
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Ahlaksız saldırılara tavizsiz karşılık vereceğiz
Can Holding soruşturması: 26 kişi adliyeye sevk edildi
Can Holding soruşturması: 26 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul’da emsal karar: Boşanan eş kediler için nafaka ödeyecek
İstanbul’da emsal karar: Boşanan eş kediler için nafaka ödeyecek
AYM Başkanı Özkaya’dan bireysel başvuru açıklaması
AYM Başkanı Özkaya’dan bireysel başvuru açıklaması