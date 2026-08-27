30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
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Resmî Gazete'de yayımlanan 11643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 30 Ağustos 2026 Pazar günü vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.