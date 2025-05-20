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'30 büyükşehir ilçesine vali atanacak' iddiası! Açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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'30 büyükşehir ilçesine vali atanacak' iddiası! Açıklama geldi
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 İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığının bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur." denildi.

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